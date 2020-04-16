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ГАЗ создаст уникальные "антивирусные" автобусы

Завод ГАЗ собирается выпустить уникальные «антивирусные» автобусы. По словам главы предприятия Вадима Сорокина, транспорт для перевозки пассажиров будет отличаться соблюдением всех санитарных норм.
ГАЗ создаст уникальные "антивирусные" автобусы

«Крупнейший в стране производитель общественного транспорта должен сделать универсальный вариант с медицинской точки зрения. Сейчас мы разрабатываем опытные образцы автобусов, воздух в салонах которых будет обеззараживаться в автоматическом режиме. Также планируется установить бесконтактные кнопки открытия дверей или для остановок по требованию. В салонах разместятся диспенсеры с антисептиками», - рассказал Сорокин.

ГАЗ также намерен заняться модернизацией автомобилей скорой помощи. Основой для них станет более доступная модификация кузова, на шасси которого будет устанавливаться съемный модуль. Это позволит ремонтировать их очень быстро и возвращать в эксплуатацию. Автомобиль скорой помощи проезжает в среднем до 2 тысяч километров за неделю, из-за чего должен быть подготовлен к работе в экстремальных ситуациях.

Новые технологии, соответствующие медицинским требованиям, будут прорабатываться на всех автобусах ГАЗА, включая «Вектор Next», «Газель Next» и ЛИАЗ. Количество диспенсеров, сенсорных кнопок и облучателей планируют рассчитывать в зависимости от объема салона.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:09

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