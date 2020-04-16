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В Архангельске пенсионерка отправила обещавшим возродить “МММ” телефонным мошенникам 4 млн рублей

Пожилая гражданка Архангельска отправила телефонным мошенникам 4 млн рублей после того, как они пообещали ей возродить “МММ”. О произошедшем сообщили в пресс-ведомстве областного УМВД.
В Архангельске пенсионерка отправила обещавшим возродить “МММ” телефонным мошенникам 4 млн рублей

Согласно сообщению сотрудников правоохранительных органов, пожилой женщине позвонил неизвестный, уверив ее, что возрождает “МММ". Изначально он спросил, являлась ли гражданка ее участницей, а затем предложил получить дивиденды в размере 670 тысяч рублей. Якобы это стало возможно после того, как умер создатель. Мужчина отметил, что уже получил деньги по своим вкладам, после чего решил привести финансовую пирамиду в действие под иным наименованием.

Гражданка уже имела накопления, которые намеревалась вложить в ремонт, поэтому согласилась получить дивиденды, чтобы приумножить сумму. Спустя сутки ей позвонил липовый сотрудник банка, который сообщил о поступлении на счет средств, а также потребовал перечислить 22 тысячи рублей. Сумма была необходима якобы для подписания договора по страхованию. Жительница Архангельска согласилась, а после этого мошенники под вымышленными предлогами выманили у нее все деньги. После этого она начала брать взаймы у родных и знакомых, а также решилась на кредиты.

За месячный период гражданка совершила около 30 транзакций, переведя мошенникам свыше 4 млн рублей. Они пообещали отдать ей дивиденды после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Лишь после этого гражданка обратилась в полицию. По факту произошедшего было инициировано уголовное делопроизводство.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:20

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