Туламашзавод решил возобновить производство мотороллера «Муравей»
Некогда популярный среди советских граждан мотороллер «Муравей» может вновь появится в автосалонах России. Руководство Туламашзавод решило возобновить производство модели с обновленной кабиной и электроприводом.
Грузовой мотороллер «Муравей» был едва ли не единственным транспортным средством в СССР, который отвечал требованиям жителей деревень и владельцев дачных участков. Хотя производство этой модели остановилось в 1995 году, его преемник с электрической силовой установкой скоро появится в российских автосалонах. При этом значительные отличия позволяют говорить о совершенно новом транспорте, который больше напоминает компактный 4-колесный грузовик с кабиной из легкого стеклопластика.
Что касается технических характеристик, то ожидать чего либо особенного не приходится: аккумуляторные батареи обеспечивают «Муравья» дальностью хода в 90 км, а его альтернативный двигатель позволяет развивать скорость до 22 км/ч. Хотя на трассе подобные показатели не впечатляют, для езды по поселочным дорогам или заводским площадям их вполне достаточно. Стоимость «мини-грузовика» составляет около 1,25 млн рублей, которая соответствует новому Hyundai Solaris.
Грузовой мотороллер «Муравей» был едва ли не единственным транспортным средством в СССР, который отвечал требованиям жителей деревень и владельцев дачных участков. Хотя производство этой модели остановилось в 1995 году, его преемник с электрической силовой установкой скоро появится в российских автосалонах. При этом значительные отличия позволяют говорить о совершенно новом транспорте, который больше напоминает компактный 4-колесный грузовик с кабиной из легкого стеклопластика.
Что касается технических характеристик, то ожидать чего либо особенного не приходится: аккумуляторные батареи обеспечивают «Муравья» дальностью хода в 90 км, а его альтернативный двигатель позволяет развивать скорость до 22 км/ч. Хотя на трассе подобные показатели не впечатляют, для езды по поселочным дорогам или заводским площадям их вполне достаточно. Стоимость «мини-грузовика» составляет около 1,25 млн рублей, которая соответствует новому Hyundai Solaris.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30