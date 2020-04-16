Матвиенко: "Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за коронавируса нет"





Владимир Путин в связи с обострением ситуации в России из-за нового заболевания подписал указ, который предусматривает оплачиваемые нерабочие дни до 30 апреля. На данной почве у людей возник вопрос: «Не отменят ли выходные на майские праздники из-за коронавируса». Спикер Совета Федерации ответила, что в данный момент предпосылок для принятия подобного решения нет, поэтому не стоит переживать заранее. Все же ответ Валентины Матвиенко россиянам трудно назвать исчерпывающим, поскольку до конца месяца ситуация может измениться.Напомним, сегодня официально зарегистрировано больше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом. При этом погибло более 130 тысяч человек. Самая плачевная ситуация в США, поскольку они уже несколько дней удерживают лидерство по количеству новых случаев. Многие страны мира объявили карантин из-за пандемии, что значительно влияет на экономику. Все же эксперты прогнозируют прохождение пика заболевания уже в апреле, после чего ситуация начнет стабилизироваться.