Lexus выпустил четыре новых автомобиля для рынка Европы





В рамках программы Electrified компания Lexus решила порадовать европейских клиентов электрическим кроссовером UX 300e. Хотя подробных характеристики пока не озвучены, представители бренда говорят о наличии целого ряда интегрированных технологий, которые подбирались с учетом кузова и салона. К их числу относится система автопилота, подогрев сидений, электропривод зеркал, помощник водителя и продвинутый информационно-развлекательный центр.Все же, в плане эстетики "паркетник" уступает новому LC 500, который появится в продаже с откидным верхом в комплектации Convertible. Помимо привлекательного экстерьера, автомобиль также оснастили всеми необходимыми функциями, повышающими безопасность, динамичность и управляемость машины. Загадочными следует назвать оборудованный парктроником бизнес-седан ES, а также концепт-кар LF-30. Последний больше рассчитан на молодую аудиторию, которую могут привлечь футуристические решения и экологичная силовая установка.