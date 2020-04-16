Бортко объяснил, почему «убил» Певцова и Серебрякова в финале «Бандитского Петербурга»

«Мы просто делали свое дело, но вкладывали в него душу. Актеры часто жаловались, что не могут вернуться к привычному поведению после вхождения в образ. Особенно это касалось супруги Певцова. Съемочная группа настаивала на том, чтобы главные герои выжили, но мы следовали канонам американского гангстерского кино, которое заканчивается только так. Персонажи сделали немало плохих дел, из-за чего их настигла такая участь», - рассказал Бортко.





Картина по мотивам одноименного детективного романа получила огромную популярность и вошла в число лучших сериалов отечественного производства начала нулевых на одном уровне с «Бригадой». По словам Бортко, съемочная группа не предполагала, что лента получит так много положительных отзывов.Режиссер подчеркнул, что отказался от работы над продолжением, так как его история была закончена. Поимка главного злодея должна была остаться за кадром. Бортко согласился с высказыванием Дмитрия Певцова, который назвал его «чистым заработком».