"Участники сдадут тест на COVID-19": Шоу «Голос. Дети» пройдет без зрителей в зале

«Мы приняли все необходимые меры для того, чтобы свести возможность заражения к нулю. Соблюдены все санитарные нормы», - подчеркнул Аксюта.







Эфир дополнительного этапа «Голос.Дети» состоится 17 апреля на Первом канале. В нем будут выступать все конкурсанты, не прошедшие «Песню на вылет». Критерием отбора участников для дополнительного этапа стали их достижения в «поединках». Шанс снова выступить на шоу получили 9 юных артистов.В пресс-центре Первого канала сообщили, что зал во время эфира будет без публики. В студии появятся только сами участники и жюри. Съемочную группу также решили сократить до минимально возможного состава. Перед началом эфира помещение обработают антисептическими средствами. Каждые три часа павильон будет проветриваться.Юрий Аксюта, являющийся продюсером шоу, заверил, что участники конкурса предварительно сдадут все необходимые анализы. На входе в студию будут мерить температуру и выдавать средства защиты. Сотрудникам телекомпании и всем участникам конкурса сообщили о запрете на объятия и рукопожатия.