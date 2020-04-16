Американские ученые нашли способ победить сахарную зависимость





Группа исследователей из Колумбийского университета выявила в нервных системах мышей необычные "датчики", которые позволяют раскрыть загадку эволюции организма, нуждающегося в сладостях. По словам авторов работы, их открытие может помочь в терапии миллионов людей, страдающих от сахарной зависимости. Лаборатория некоего Чарльза Цукера пришла к выводу, что непреодолимая тяга к лакомствам кроется в ядре одиночного тракта, которое расположилось в стволе головного мозга.Ранее считалось, что этот рецептор можно обмануть искусственными подсластителями, но в реальности ЦНС все равно испытывала потребность в сахаре. Чарльз Цукер утверждает, что в каждом млекопитающем есть резервный механизм распознавания сладостей, который расположен в кишечнике. Если отключить канал связи между пищеварительной системой и нервными окончаниями в теле, то у индивида проявится отвращение к этому продукту, что подтверждается экспериментами на клетках мозга грызунов.