Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и медом





Напиток из лимонно-медово-имбирной смеси обладает приятным вкусом и запахом, что отмечают многие его любители. Медики подтвердили, что польза заключается в эффективном сжигании жировых отложений, вымыванию холестерина и солей, а также в омоложении кожи и улучшении кровообращения. Такой напиток поможет быстро очистить кишечник от шлаков, а также оздоровить сосуды.При этом он оказывает иммуностимулирующий эффект, что особенно полезно в весенне-осенний период. Однако несоблюдение технологии приготовления может привести к раздражению кожи и слизистого покрова, а также дыхательных путей, что может спровоцировать кашель. Человек рискует также получить обострение имеющихся хронических заболеваний ЖКТ и повысить нагрузку на сердце. Медики напоминают, что напиток с медом, лимоном и имбирем следует употреблять при отсутствии противопоказаний.