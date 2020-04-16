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Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и медом

Медики рассказали о полезных свойствах и вреде напитка с имбирем, лимоном и медом. Эти продукты помогают восстановить витаминно-энергетический баланс и укрепить иммунитет.

Напиток из лимонно-медово-имбирной смеси обладает приятным вкусом и запахом, что отмечают многие его любители. Медики подтвердили, что польза заключается в эффективном сжигании жировых отложений, вымыванию холестерина и солей, а также в омоложении кожи и улучшении кровообращения. Такой напиток поможет быстро очистить кишечник от шлаков, а также оздоровить сосуды.

При этом он оказывает иммуностимулирующий эффект, что особенно полезно в весенне-осенний период. Однако несоблюдение технологии приготовления может привести к раздражению кожи и слизистого покрова, а также дыхательных путей, что может спровоцировать кашель. Человек рискует также получить обострение имеющихся хронических заболеваний ЖКТ и повысить нагрузку на сердце. Медики напоминают, что напиток с медом, лимоном и имбирем следует употреблять при отсутствии противопоказаний.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:36

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