На вооружение Минобороны поступила модернизированная САУ «Малка»





Модернизированная самоходная артиллерийская установка «Малка» получила новую ходовую часть, что значительно повысило проходимость машины. Также наблюдается увеличение тактико-технических характеристик благодаря обновлению электронной системы наведения, связи и наблюдения. Двигатель САУ был улучшен, как и коробка передач, что позволяет сохранить часть ресурса. Инженеры заменили импортные составляющие отечественными аналогами, которые не уступают по качеству, но стоят дешевле. Боевая машина успешно прошла испытания на полигоне и отлично себя зарекомендовала.Со слов военных, САУ «Малка» - одна из лучших самоходных артиллерийских установок в мире. Единица способна поражать тактические цели в глубокой обороне врага. Первые боевые машины созданы в рамках государственного заказа, который продлится до 2022 года. К сожалению, точные технические характеристики, а также информация о вооружении модернизированной САУ не разглашаются.