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На вооружение Минобороны поступила модернизированная САУ «Малка»

Предприятие «Уралтрансмаш» завершило производство первой партии модернизированной САУ «Малка». Первые боевые машины уже поступили на вооружение Минобороны России.
На вооружение Минобороны поступила модернизированная САУ «Малка»

Модернизированная самоходная артиллерийская установка «Малка» получила новую ходовую часть, что значительно повысило проходимость машины. Также наблюдается увеличение тактико-технических характеристик благодаря обновлению электронной системы наведения, связи и наблюдения. Двигатель САУ был улучшен, как и коробка передач, что позволяет сохранить часть ресурса. Инженеры заменили импортные составляющие отечественными аналогами, которые не уступают по качеству, но стоят дешевле. Боевая машина успешно прошла испытания на полигоне и отлично себя зарекомендовала.


Со слов военных, САУ «Малка» - одна из лучших самоходных артиллерийских установок в мире. Единица способна поражать тактические цели в глубокой обороне врага. Первые боевые машины созданы в рамках государственного заказа, который продлится до 2022 года. К сожалению, точные технические характеристики, а также информация о вооружении модернизированной САУ не разглашаются.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:07

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