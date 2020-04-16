«Это не пневмония»: Российский патологоанатом усомнился в последствиях COVID-19





Клинический фармаколог пришел к выводу, что проблемы с дыхательной системой у пациентов с COVID-19 вызваны не воспалением легких, а другим неизвестным синдромом. Свою позицию медик обосновал тем, что пневмония обычно возникает в результате поражения микробным либо вирусно-микробным агентом, который провоцирует ограниченный по времени абсцесс. Более того, типичное поражение альвеол редко приводит к летальному исходу.Другой аргумент состоит в том, что у коронавирусных больных в первую очередь повреждаются стенки сосудов и клетки крови, а легкие "не являются главной мишенью". Эксперт также вспомнил о новом открытии ученых из КНР, которые установили, что патоген наносит вред гемоглобину в красных кровяных тельцах, в результате чего у зараженного формируется гипоксия. Подобные факты наводят на мысль о том, что инфекционистам необходимо более подробно изучить природу поражения легких у инфицированных индивидов.