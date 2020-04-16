«Влюбился на всю жизнь»: Владимир Бортко не встречался с молодыми актрисами из-за верности супруге





Артист познакомился с будущей супругой в Киеве во время учебы в институте. По словам Бортко, он влюбился в девушку с первого взгляда. Кинофакультет знаменитостей был расположен в Лавре. Режиссер рассказал, что его избранница нигде не работает, поскольку «занимается» только им. Как отметил актер, такая забота является не менее сложным процессом, чем профессиональная деятельность. Жена никогда не ревновала избранника к молодым звездам кино. Сам он считает недопустимым крутить романы с артистками, если дело не идет к свадьбе.Владимир Бортко всю жизнь был верен своей супруге. В то же время в своих фильмах он снимал многих знаменитостей, но никогда ими не интересовался в романтическом плане.