Сын Рудковской и Плющенко устоил в ванной комнате "зоопарк"

«У нас в ванной появился настоящий зоопарк. Саша разложил все игрушки животных, которые у него были. В свободное время он все время играет с Фимой, бегает по двору или занимается домашними тренировками. Мне кажется, что он хотел бы завести еще больше питомцев, если бы мог», - цитирует Рудковскую издание « ГлобалМСК ».





Рудковская и Плющенко на протяжении месяца находятся на самоизоляции. Перед началом карантина пара вернулась из Парижа. Продюсер в одном из постов в Instagram рассказывала, что ее супруг не подпускал к себе даже родственников, так как был в группе риска после посещения заграницы. Когда период обязательной изоляции закончился, Плющенко стал проводить все свободное время с сыном.Поклонники юного фигуриста, которого многие называют «Гном Гномыч», удивились, что он знает названия всех животных. Также фанаты поблагодарили Рудковскую за наставления во время самоизоляции и полезные советы о времяпровождении дома.