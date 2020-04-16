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Сын Рудковской и Плющенко устоил в ванной комнате "зоопарк"

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской устроил в ванной комнате настоящий «зоопарк». Супруга фигуриста обнародовала фото, на котором видно, как Александр разложил на полу необычных животных, среди которых акулы, жабы, ящерицы и змеи.
Сын Рудковской и Плющенко устоил в ванной комнате "зоопарк"

Рудковская и Плющенко на протяжении месяца находятся на самоизоляции. Перед началом карантина пара вернулась из Парижа. Продюсер в одном из постов в Instagram рассказывала, что ее супруг не подпускал к себе даже родственников, так как был в группе риска после посещения заграницы. Когда период обязательной изоляции закончился, Плющенко стал проводить все свободное время с сыном.
«У нас в ванной появился настоящий зоопарк. Саша разложил все игрушки животных, которые у него были. В свободное время он все время играет с Фимой, бегает по двору или занимается домашними тренировками. Мне кажется, что он хотел бы завести еще больше питомцев, если бы мог», - цитирует Рудковскую издание «ГлобалМСК».

Поклонники юного фигуриста, которого многие называют «Гном Гномыч», удивились, что он знает названия всех животных. Также фанаты поблагодарили Рудковскую за наставления во время самоизоляции и полезные советы о времяпровождении дома.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:30

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