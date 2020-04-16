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Американские ученые рассказали о пользе орехов для сердца и снижения веса

Американские ученые доказали, что орехи полезны для сердечно-сосудистой системы и снижения веса. Эксперты из FDA рекомендуют этот продукт к употреблению.

В рамках недавнего исследования приняла участие группа добровольцев из 40 человек, имеющих лишний вес. Участники придерживались разных диет, но лишь треть из них включала грецкие орехи. По итогам эксперимента выяснилось, что только эта группа набрала достаточное количество полезных кишечных бактерий. В их случае уменьшались риски сердечных заболеваний, а также пришло в норму артериальное давление и снизился уровень холестерина.

В результате проведенной работы ученые выяснили, что грецкие орехи позволяют бросить курить. Такие особы в числе испытуемых смогли самостоятельно уменьшить количество выкуренных в день сигарет в 1,5 раза.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:55

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