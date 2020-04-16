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Ученые выяснили, что детское питание не может быть вегетарианским

Зарубежные ученые провели исследование, чтобы установить воздействие вегетарианской диеты на детей. В результате удалось выяснить, что подобный рацион полностью противопоказан для молодого развивающегося организма.

С каждым годом вегетарианство набирает все больше популярности. При этом взрослые начинают приучать своих детей к подобному рациону чуть ли не с пеленок, поэтому зарубежные ученые решили провести детальное исследование воздействия данной пищи на молодой организм. В результате было установлено, что вегетарианство полностью противопоказано для данной категории. Оказывается, для нормального развития ребенку необходимо определенное количество витаминов и микроэлементов, из которых некоторые содержаться только в животных продуктах. Например, рыба богата полиненасыщенными жирами и витамином D3. Найти растительный заменитель морепродуктам очень сложно и опасно для малыша. То же самое касается и мяса, богатого на белки и железо.

Не стоит забывать, объём желудка ребенка составляет примерно 200-300 миллилитров, поэтому важно давать сбалансированное питание с определенным количеством калорий и витаминов. Растительные продукты в таком количестве не могут удовлетворить все потребности. В противном случае организм попросту не получит всех микроэлементов для нормального развития. Ограничивать рацион можно только в исключительных случаях и под строгим контролем врача-диетолога. Если не соблюдать элементарные рекомендации и заниматься самоуправством, это может крайне негативно сказаться на здоровье малыша.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:11

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