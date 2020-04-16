Инфекционист Николай Малышев рассказал, когда следует ожидать пика заболеваемости COVID-19 в России
Большинство эпидемиологов сходятся во мнении, что после пика заболеваемости распространение коронавируса существенно замедлится. Инфекционист Николай Малышев рассказал, когда следует ожидать наибольшего количества новых пациентов с COVID-19 в России.
Доктор медицинских наук Николай Малышев говорит, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны состоится в июне-июле текущего года. Динамика распространения COVID-19 свидетельствует о том, что по мере приближения к теплому периоду количество больных и летальных исходов будет существенно повышаться. Инфекционист добавил, что соотечественникам не следует впадать в панику из-за подобных прогнозов, поскольку к началу сентября пандемия пойдет на спад.
Ранее руководство ВОЗ сообщило, что на этой неделе стоит ожидать прироста новых случаев инфицирования, особенно в России, где до сих пор отмечается напряженная эпидемиологическая обстановка. Поэтому медики рекомендуют ответственно придерживаться рекомендаций относительно социального дистанцирования и использования антисептиков. На данный момент зафиксировано 27,9 тысяч заразившихся COVID-19 россиян, 232 человека умерло, а 2,3 тысячи пациентов выздоровели.
Доктор медицинских наук Николай Малышев говорит, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны состоится в июне-июле текущего года. Динамика распространения COVID-19 свидетельствует о том, что по мере приближения к теплому периоду количество больных и летальных исходов будет существенно повышаться. Инфекционист добавил, что соотечественникам не следует впадать в панику из-за подобных прогнозов, поскольку к началу сентября пандемия пойдет на спад.
Ранее руководство ВОЗ сообщило, что на этой неделе стоит ожидать прироста новых случаев инфицирования, особенно в России, где до сих пор отмечается напряженная эпидемиологическая обстановка. Поэтому медики рекомендуют ответственно придерживаться рекомендаций относительно социального дистанцирования и использования антисептиков. На данный момент зафиксировано 27,9 тысяч заразившихся COVID-19 россиян, 232 человека умерло, а 2,3 тысячи пациентов выздоровели.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:03