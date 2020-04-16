Житель Кемерова похитил из храма икону с золотыми украшениями
В Кемерове прихожанин похитил икону Казачьей Божьей Матери из храма. Позднее она была обнаружена рядом с церковью, но без драгоценных элементов.
В правоохранительные органы обратился служитель храма, сообщивший о пропаже. По его словам, с начала дня в церкви было всего несколько прихожан. В ходе осмотра места происшествия икону удалось найти рядом с храмом. Нарушитель вынул из оклада крест, несколько колец и золотую цепочку.
По данным издания «Политэксперт», правоохранителям удалось найти подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. Им оказался местный житель, в ходе допроса признавший свою вину. Часть украшений, похищенных из церкви, мужчина уже сдал в ломбард к моменту поимки. По предварительным данным, злоумышленнику может грозить до четырех лет тюремного заключения.
В правоохранительные органы обратился служитель храма, сообщивший о пропаже. По его словам, с начала дня в церкви было всего несколько прихожан. В ходе осмотра места происшествия икону удалось найти рядом с храмом. Нарушитель вынул из оклада крест, несколько колец и золотую цепочку.
По данным издания «Политэксперт», правоохранителям удалось найти подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. Им оказался местный житель, в ходе допроса признавший свою вину. Часть украшений, похищенных из церкви, мужчина уже сдал в ломбард к моменту поимки. По предварительным данным, злоумышленнику может грозить до четырех лет тюремного заключения.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:06