Ученые обнаружили в листьях ивы помогающее бороться с раком молочной железы вещество





Ученые, представляющие UKC и Ротамстедскую научно-исследовательскую станцию, выявили в листьях ивы миабеацин, влияние которого на онкологию уже доказано. Это химическое вещество позволяет устранить раковые клетки, в том числе не поддающиеся другим лекарствам. Исследования показывали, что препараты на его основе эффективны против нейробластомы, а также рака груди, горла и яичников. В иве уже был найден салицин, который является активным ингредиентом аспирина, но влияние миабеацина гораздо выше. В его структуре находятся сразу две группы салицина, что дает ему преимущество в виде двойной дозы противовоспалительной и анти-свертывающей способности крови.Медики считают, что обнаружение нового вещества поможет найти новые способы действия против рака в связи с приобретаемой пациентами устойчивостью к препаратам.