АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Ученые обнаружили в листьях ивы помогающее бороться с раком молочной железы вещество

Британские и американские ученые обнаружили в листьях ивы вещество, помогающее бороться с раком молочной железы, яичников и горла. Результаты проведенного исследования опубликованы в издании New Atlas.

Ученые, представляющие UKC и Ротамстедскую научно-исследовательскую станцию, выявили в листьях ивы миабеацин, влияние которого на онкологию уже доказано. Это химическое вещество позволяет устранить раковые клетки, в том числе не поддающиеся другим лекарствам. Исследования показывали, что препараты на его основе эффективны против нейробластомы, а также рака груди, горла и яичников. В иве уже был найден салицин, который является активным ингредиентом аспирина, но влияние миабеацина гораздо выше. В его структуре находятся сразу две группы салицина, что дает ему преимущество в виде двойной дозы противовоспалительной и анти-свертывающей способности крови.

Медики считают, что обнаружение нового вещества поможет найти новые способы действия против рака в связи с приобретаемой пациентами устойчивостью к препаратам.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые рассказали о пользе орехов для сердца и снижения…
Ольга Рапунцель решила рожать второго ребенка на…
«Может вы на Уткина работаете?»: Соловьев жестко отчитал подчиненных из-за промедления с…
Ученые обнаружили в листьях ивы помогающее бороться с раком молочной железы…
Матвиенко: "Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за коронавируса…
Туламашзавод решил возобновить производство мотороллера…
«Это не пневмония»: Российский патологоанатом усомнился в последствиях…
В 70-летнем возрасте из-за коронавируса скончался чилийский писатель Луис…
Екатерина Варнава призвала Ольгу Бузову "заняться сексом с Манукяном в прямом…
Ученые выяснили, что детское питание не может быть…
Бортко объяснил, почему «убил» Певцова и Серебрякова в финале «Бандитского…
На вооружение Минобороны поступила модернизированная САУ…
Инфекционист Николай Малышев рассказал, когда следует ожидать пика заболеваемости COVID-19 в…
"Участники сдадут тест на COVID-19": Шоу «Голос. Дети» пройдет без зрителей в…
В России покупателей Vivo ждет месяц…
«Влюбился на всю жизнь»: Владимир Бортко не встречался с молодыми актрисами из-за верности…
Биолог Анча Баранова назвала опасные последствия от коронавируса для выздоровевших…
Volkswagen раскрыл информацию о новом кроссовере…
Сын Рудковской и Плющенко устоил в ванной комнате…
Завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в конце…
В Архангельске пенсионерка отправила обещавшим возродить “МММ” телефонным мошенникам 4 млн…
Фестиваль "Кинотавр" перенесли на осень из-за пандемии…
В российских отелях набирает популярность услуга…
Аллерголог Надежда Логина назвала тополиный пух новым переносчиком…
АвтоВАЗ сообщил о ликвидации СП…
Звезда «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер раскрыла секрет стройности фигуры после…
Дебют новой "Газели NN" могут перенести из-за пандемии…
Эксперты рассказали, почему некоторые мужчины носят часы на правой…
Просмотреть все новости