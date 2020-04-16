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Звезда «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер раскрыла секрет стройности фигуры после менопаузы

Тери Хэтчер из «Отчаянных домохозяек» удалось сохранить стройность фигуры после менопаузы. Звезда сериала решила раскрыть свой секрет в одном из интервью.
Звезда «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер раскрыла секрет стройности фигуры после менопаузы

Как сказала актриса, поддерживать стабильный вес ей помогли занятия спортом, благодаря которому она чувствует себя энергичной и сильной. За счет упражнений Тери Хэтчер остается в тонусе. Артистка отметила, что нужно помнить о воде, а она сама выпивает 3 литра жидкости в день. Это влияет на кожу, которая выглядит моложе вопреки естественным физическим изменениям. Это знаменитости посоветовал диетолог, после чего комплименты друзей не заставили себя ждать. Многие удивляются тому, что кожа звезды «Отчаянных домохозяек» выглядит настолько хорошо.

По словам Тери Хэтчер, после менопаузы она продолжает придерживаться сбалансированной диеты, ухаживать за собой и заниматься спортом. Как считает актриса, забота о своем здоровье и теле ведут к самопринятию. Кроме этого, артистка исключила из своего рациона пшеницу, молочные продукты, кофе, сахар и алкоголь, сообщает Слово и Дело.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:03

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