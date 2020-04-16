Фестиваль "Кинотавр" перенесли на осень из-за пандемии COVID-19
Фестиваль "Кинотавр" решили отменить вслед за другими мероприятиями по всему миру из-за пандемии COVID-19. Организаторы решили перенести официальную церемонию вручения премии на осень.
Руководство "Кинотавра" решило отказаться от проведения фестиваля в соответствии с рекомендациями оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Эту информацию предоставило информационное интернет-издание "Нью Информ". Более того, карантинные меры предписывают запрет на массовые скопления людей, что может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране. Организаторы мероприятия говорят, что точная дата церемонии будет известна немного позднее, но посетителям стоит ориентироваться на осень 2020 года.
Согласно информации, предоставленной веб-порталом "Стопкоронавирус.рф", в России на текущий момент зарегистрировано более 28 тысяч зараженных COVID-19. За прошедшие сутки медики госпитализировали в специальные инфекционные учреждения около 3,4 тысяч новых пациентов. По словам представителей Института биоорганической химии РАН, пик заболеваемости ожидается в конце апреля - начале мая, после чего ситуация должна стабилизироваться.
Руководство "Кинотавра" решило отказаться от проведения фестиваля в соответствии с рекомендациями оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Эту информацию предоставило информационное интернет-издание "Нью Информ". Более того, карантинные меры предписывают запрет на массовые скопления людей, что может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране. Организаторы мероприятия говорят, что точная дата церемонии будет известна немного позднее, но посетителям стоит ориентироваться на осень 2020 года.
Согласно информации, предоставленной веб-порталом "Стопкоронавирус.рф", в России на текущий момент зарегистрировано более 28 тысяч зараженных COVID-19. За прошедшие сутки медики госпитализировали в специальные инфекционные учреждения около 3,4 тысяч новых пациентов. По словам представителей Института биоорганической химии РАН, пик заболеваемости ожидается в конце апреля - начале мая, после чего ситуация должна стабилизироваться.
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:17