В России покупателей Vivo ждет месяц бонусов





Генеральный директор компании Vivo ранее сообщал, что рынок России является приоритетным для бренда, поэтому клиентам региона будут уделять больше внимания. На территории страны даже существует потребительский клуб, участники которого могут первыми оценить новинки, а также получают приглашения на эксклюзивные закрытые мероприятия. Подобные шаги Vivo делает, чтобы улучшить свою продукцию и дать покупателю желаемый товар. В этом месяце потребителей смартфонов китайского бренда ждёт месяц бонусов. В аукционный период, который продлится с 15 апреля до 15 мая, пользователи смогут получить скидки на продукцию компании, а также принять участие в розыгрыше флагмана Vivo V17.Результаты акции будут сообщены после 15 мая. Победителя выберут случайным образом среди покупателей продукции Vivo. Больше информации о месяце скидок и условиях участия в розыгрыше имеется на официальном портале бренда.