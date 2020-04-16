Биолог Анча Баранова назвала опасные последствия от коронавируса для выздоровевших людей





Даже при успешном лечении коронавируса некоторые пациенты показывают снижение объема легких вплоть до 30%. Анча Барановская отметила, что для сбора дополнительных данных потребуются новые наблюдения. В частности, необходимо выяснить, обостряются ли уже имеющиеся хронические недуги и могут ли появиться новые. Известно, что пациентам после COVID-19 потребуется реабилитация, в том числе и наблюдения пульмонолога.Вирусолог РАН Феликс Ершов отметил, что многие пациенты рискуют приобрести вторичный иммунодефицит, а также пострадать от менингита, бронхита и отмирания участков мозга. Пожилые люди с большей вероятностью могут перенести инфаркт и инсульт.