АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Ведущий Вячеслав Макаров о шоу «Маска»: «Все строго засекречено»

Вячеслав Макаров рассказал журналистам, что происходит за кулисами шоу «Маска». По словам ведущего, ни члены жюри, ни участники не знают, кто прячется под тем или иным образом.

Все звезды передачи приезжают на съёмочную площадку в масках и толстовках. Выходя из своих автомобилей, они сразу идут в гримерки. По словам ведущего шоу, павильон достаточно большой, поэтому артисты встречаются друг с другом уже в концертных нарядах. Как отметил Вячеслав Макаров, в программе «все строго засекречено». Также знаменитости не имеют права говорить своим близким и родным о том, что принимают участие в «Маске». Если кто-то нарушит данное правило шоу, то заплатит соответствующий штраф.

Макаров добавил, что все звезды перед началом съёмок проекта подписали договор о неразглашении. В одном из 7-ми эпизодов член жюри Регина Тодоренко заявила, что ее супруг задействован в передаче. Певица предположила, что Влад Топалов скрывается под маской панды, а другие судьи с ней согласились. Была ли ведущая права, пока неизвестно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen раскрыл информацию о новом кроссовере…
Сын Рудковской и Плющенко устоил в ванной комнате…
Завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в конце…
В Архангельске пенсионерка отправила обещавшим возродить “МММ” телефонным мошенникам 4 млн…
Фестиваль "Кинотавр" перенесли на осень из-за пандемии…
В российских отелях набирает популярность услуга…
Аллерголог Надежда Логина назвала тополиный пух новым переносчиком…
АвтоВАЗ сообщил о ликвидации СП…
Звезда «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер раскрыла секрет стройности фигуры после…
Дебют новой "Газели NN" могут перенести из-за пандемии…
Эксперты рассказали, почему некоторые мужчины носят часы на правой…
Илон Маск продолжает «тролить» мировые компании «Роскосмос», ULA и…
Треть жителей РФ пожаловались на неэффективность работы в удаленном…
Ведущий Вячеслав Макаров о шоу «Маска»: «Все строго…
Астрофизики: В созвездии Лебедя обнаружена "планета-близнец"…
В Роскачестве заявили о присутствии кишечной палочки в творожной…
"Как из другого мира": Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих…
Тюнинг-ателье iMP Performance создало карбоновый обвес для Tesla Model…
«Жива, здорова, счастлива»: Алла Пугачева рассказала о самочувствии после дня…
Житель Кемерова похитил из храма икону с золотыми…
Составлен ТОП-5 регионов России по зараженным…
«Сразу вой начнется»: Пресняков-старший боится появления внебрачных детей в ТВ-шоу после его…
В Германии LADA стала популярнее Alfa…
Ученые рассказали о влиянии кофеина на креативность…
"Ты смотри, какой огурец!": Цымбалюк-Романовская рассказала о встрече Пугачевой и…
Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных…
Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на…
Эксперты рассказали, какие автомобили можно назвать…
Просмотреть все новости