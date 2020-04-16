Ведущий Вячеслав Макаров о шоу «Маска»: «Все строго засекречено»





Все звезды передачи приезжают на съёмочную площадку в масках и толстовках. Выходя из своих автомобилей, они сразу идут в гримерки. По словам ведущего шоу, павильон достаточно большой, поэтому артисты встречаются друг с другом уже в концертных нарядах. Как отметил Вячеслав Макаров, в программе «все строго засекречено». Также знаменитости не имеют права говорить своим близким и родным о том, что принимают участие в «Маске». Если кто-то нарушит данное правило шоу, то заплатит соответствующий штраф.Макаров добавил, что все звезды перед началом съёмок проекта подписали договор о неразглашении. В одном из 7-ми эпизодов член жюри Регина Тодоренко заявила, что ее супруг задействован в передаче. Певица предположила, что Влад Топалов скрывается под маской панды, а другие судьи с ней согласились. Была ли ведущая права, пока неизвестно.