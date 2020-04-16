Ведущий Вячеслав Макаров о шоу «Маска»: «Все строго засекречено»
Вячеслав Макаров рассказал журналистам, что происходит за кулисами шоу «Маска». По словам ведущего, ни члены жюри, ни участники не знают, кто прячется под тем или иным образом.
Все звезды передачи приезжают на съёмочную площадку в масках и толстовках. Выходя из своих автомобилей, они сразу идут в гримерки. По словам ведущего шоу, павильон достаточно большой, поэтому артисты встречаются друг с другом уже в концертных нарядах. Как отметил Вячеслав Макаров, в программе «все строго засекречено». Также знаменитости не имеют права говорить своим близким и родным о том, что принимают участие в «Маске». Если кто-то нарушит данное правило шоу, то заплатит соответствующий штраф.
Макаров добавил, что все звезды перед началом съёмок проекта подписали договор о неразглашении. В одном из 7-ми эпизодов член жюри Регина Тодоренко заявила, что ее супруг задействован в передаче. Певица предположила, что Влад Топалов скрывается под маской панды, а другие судьи с ней согласились. Была ли ведущая права, пока неизвестно.
Все звезды передачи приезжают на съёмочную площадку в масках и толстовках. Выходя из своих автомобилей, они сразу идут в гримерки. По словам ведущего шоу, павильон достаточно большой, поэтому артисты встречаются друг с другом уже в концертных нарядах. Как отметил Вячеслав Макаров, в программе «все строго засекречено». Также знаменитости не имеют права говорить своим близким и родным о том, что принимают участие в «Маске». Если кто-то нарушит данное правило шоу, то заплатит соответствующий штраф.
Макаров добавил, что все звезды перед началом съёмок проекта подписали договор о неразглашении. В одном из 7-ми эпизодов член жюри Регина Тодоренко заявила, что ее супруг задействован в передаче. Певица предположила, что Влад Топалов скрывается под маской панды, а другие судьи с ней согласились. Была ли ведущая права, пока неизвестно.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:37