"Как из другого мира": Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих сережек





Певица обнародовала рекламу ювелирных украшений на своей странице в Instagram. На фото Топурия позирует в сережках от именитого бренда, которые скоро будут представлены в новой коллекции. Поклонники артистки под снимком оставили множество комментариев, в которых призвали обратить внимание на положение в мире, а не на украшения.Одна из подписчиц страницы Топурии отметила, что подобная реклама неуместна в условиях кризиса, с учетом стоимости показанных артисткой сережек. Певица решила не отвечать на подобные комментарии, но и закрывать их не стала.Топурия сейчас находится на самоизоляции, но не афиширует местоположение. Судя по фото, звезда сидит дома вместе с дочерью Оливией, рожденной в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.