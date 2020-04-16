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"Как из другого мира": Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих сережек

Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих сережек. Поклонники артистки отметили, что многие представители шоу-бизнеса «живут в другом мире», когда в стране продолжается эпидемия коронавируса.
"Как из другого мира": Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих сережек

Певица обнародовала рекламу ювелирных украшений на своей странице в Instagram. На фото Топурия позирует в сережках от именитого бренда, которые скоро будут представлены в новой коллекции. Поклонники артистки под снимком оставили множество комментариев, в которых призвали обратить внимание на положение в мире, а не на украшения.

Одна из подписчиц страницы Топурии отметила, что подобная реклама неуместна в условиях кризиса, с учетом стоимости показанных артисткой сережек. Певица решила не отвечать на подобные комментарии, но и закрывать их не стала.

Топурия сейчас находится на самоизоляции, но не афиширует местоположение. Судя по фото, звезда сидит дома вместе с дочерью Оливией, рожденной в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:18

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