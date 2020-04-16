Volkswagen раскрыл информацию о новом кроссовере Nivus
Пользователи Сети недавно смогли оценить первые рендеры будущего Volkswagen Nivus. Теперь в компании раскрыли информацию о новом кроссовере, который выйдет на рынок в первой половине 2020 года.
Благодаря новым фотографиям Volkswagen Nivus экспертам удалось определить основные нововведения в политике дизайна немецкой компании. В частности, кросс-купе получит полноценную светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски, в то время как объем багажного отделения станет одним из лучших в сегменте - до 415 литров. Автомобиль построили на базе MQB-A0, которая лежит в основе бразильских Polo и Vitrus. Известно, что новинка сначала появится в автосалонах Южной Америки, а в 2021 году первые экземпляры получат дилеры в Европе.
Технические характеристики вполне сносны для компактного кроссовера, чья стандартная комплектация состоит из 1-литрового двигателя V3 мощностью 128 л.с., который также имеет этаноловый аналог. Коробка переключения передач в линейке исключительно автоматическая с 6 ступенями, позаимствованная от популярных Polo, Virtus и T-Cross. Представители концерна решили пока не раскрывать стоимость SUV, но предоставили тизеры мультимедиа-системы.
Благодаря новым фотографиям Volkswagen Nivus экспертам удалось определить основные нововведения в политике дизайна немецкой компании. В частности, кросс-купе получит полноценную светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски, в то время как объем багажного отделения станет одним из лучших в сегменте - до 415 литров. Автомобиль построили на базе MQB-A0, которая лежит в основе бразильских Polo и Vitrus. Известно, что новинка сначала появится в автосалонах Южной Америки, а в 2021 году первые экземпляры получат дилеры в Европе.
Технические характеристики вполне сносны для компактного кроссовера, чья стандартная комплектация состоит из 1-литрового двигателя V3 мощностью 128 л.с., который также имеет этаноловый аналог. Коробка переключения передач в линейке исключительно автоматическая с 6 ступенями, позаимствованная от популярных Polo, Virtus и T-Cross. Представители концерна решили пока не раскрывать стоимость SUV, но предоставили тизеры мультимедиа-системы.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:37