Завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в конце апреля





В конце марта из-за карантина на предприятие не поступали запчасти из европейских стран. Такой же застой произошел и на конвейерах в Португалии, Испании и Америке. Однако с 27 апреля по 1 мая указанные заводы возобновят работу, поскольку получат недостающие компоненты для сборки машин. Также пресс-центр Volkswagen сообщает, что предприятия в Германии и Словакии начнут сборку с 16 апреля, поскольку они имеют все необходимое для производства.Завод Volkswagen в Калуге производит автомобили Skoda Karoq, Skoda Octavia и Skoda Kodiaq. Стоит отметить, что пандемия коронавируса повлияла на всех мировых автопроизводителей. В частности, до сих пор полностью или частично остановлен конвейер в Toyota, Renault, Hyundai, Audi, Mercedes-Benz и Volvo. Все же указанные бренды понемногу адаптируются к карантину и возобновляют производство, поскольку долгий простой может крайне негативно сказаться на отрасли.