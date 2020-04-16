«Жива, здорова, счастлива»: Алла Пугачева рассказала о самочувствии после дня рождения

Супруга телеведущего вышла на связь с фолловерами после того, как отметила 71-летие в кругу семьи. Алла Пугачева весь день принимала теплые поздравления от близких, родных, коллег и фанатов своего творчества. Особенно нежно звездную родительницу с днем рождения поздравили ее дети Лиза и Гарри Галкины, которые приготовили для именинницы торт, рассказали стихотворения, а также вручили ей букеты цветов и шарики. Своим вниманием ребята довели певицу до слез. Сама Алла Борисовна в свой день рождения не проявляла активности в блоге, а сюжеты с ее участием размещал муж.Тем не менее на следующий день исполнительница опубликовала на странице радостное селфи, в подписи к которому рассказала о самочувствии после домашней вечеринки. Как отметила Пугачева, она «пошла на 8-й десяток».Свое прошлый праздник знаменитость сопроводила большим концертом в Кремле, решив таким способом отметить юбилей. Вскоре запись шоу показали на экранах кинотеатров в виде киноленты.