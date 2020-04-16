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«Жива, здорова, счастлива»: Алла Пугачева рассказала о самочувствии после дня рождения

Алла Пугачева рассказала поклонникам в Instagram о самочувствии после празднования дня рождения. Также Примадонна поблагодарила всех, кто поздравил ее с важным событием.
«Жива, здорова, счастлива»: Алла Пугачева рассказала о самочувствии после дня рождения

Супруга телеведущего вышла на связь с фолловерами после того, как отметила 71-летие в кругу семьи. Алла Пугачева весь день принимала теплые поздравления от близких, родных, коллег и фанатов своего творчества. Особенно нежно звездную родительницу с днем рождения поздравили ее дети Лиза и Гарри Галкины, которые приготовили для именинницы торт, рассказали стихотворения, а также вручили ей букеты цветов и шарики. Своим вниманием ребята довели певицу до слез. Сама Алла Борисовна в свой день рождения не проявляла активности в блоге, а сюжеты с ее участием размещал муж.

Тем не менее на следующий день исполнительница опубликовала на странице радостное селфи, в подписи к которому рассказала о самочувствии после домашней вечеринки. Как отметила Пугачева, она «пошла на 8-й десяток».

Свое прошлый праздник знаменитость сопроводила большим концертом в Кремле, решив таким способом отметить юбилей. Вскоре запись шоу показали на экранах кинотеатров в виде киноленты.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:09

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