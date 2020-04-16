В российских отелях набирает популярность услуга “самоизоляция”





В режиме нерабочих дней, которые продлятся до 30 апреля, россияне выходят на улицу только в случае острой необходимости. Самоизолироваться по приемлемым ценам предлагают некоторые гостиницы страны. На время карантина здесь введены услуги ежедневной уборки и дезинфекции всей территории, а также включен завтрак в номер. Клиенты могут воспользоваться антисептиками, находящимися в отеле, бесплатно. Эксперты отмечают, что в такой работе нет определенной структуры, например, некоторые отели закрываются, а другие проводят самоизоляцию, но потери в итоге несут все.По мнению эксперта из РАНХиГС Игоря Бухарова, отели пострадают из-за пандемии коронавируса, но он относится к данной инициативе положительно, если в заведении соблюдаются все СанПиН.