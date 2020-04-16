Составлен ТОП-5 регионов России по зараженным COVID-19
Эксперты составили ТОП-5 регионов по количеству зараженных коронавирусом в России. На первом месте продолжают оставаться Москва и столичная область.
В Москве по данным на 16 апреля зафиксировано более 16 тысяч зараженных. Около 3 тысяч пациентов с COVID-19 были зарегистрированы в Подмосковье. Второе место досталось Санкт-Петербургу и Ленобласти с 1083 и 330 заразившимися соответственно.
Третье место занимает Республика Коми с более 400 случаями заряжения. Далее идут Нижегородская и Мурманская области с 404 и 304 больными соответственно. На пятом месте расположился Краснодарский край с 260 заражениями COVID-19, сообщает mk.ru.
В Москве по данным на 16 апреля зафиксировано более 16 тысяч зараженных. Около 3 тысяч пациентов с COVID-19 были зарегистрированы в Подмосковье. Второе место досталось Санкт-Петербургу и Ленобласти с 1083 и 330 заразившимися соответственно.
Третье место занимает Республика Коми с более 400 случаями заряжения. Далее идут Нижегородская и Мурманская области с 404 и 304 больными соответственно. На пятом месте расположился Краснодарский край с 260 заражениями COVID-19, сообщает mk.ru.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:04