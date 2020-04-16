Аллерголог Надежда Логина назвала тополиный пух новым переносчиком коронавируса





Логина поделилась, что вместе с коллегами консультирует пациентов в онлайн-режиме. По направлению специалиста еще не стартовали массовые обращения в связи с сезонностью, а в основном к ней поступают заявки от постоянных пациентов. Даже при изменении погодных условий врач выразила уверенность в наличии возможности оказать помощь большому количеству нуждающихся. Она уверена, что аллергики входят в группу риска из-за коронавирусной инфекции, поскольку в первую очередь они страдают бронхиальной астмой или ринитом.Обострение может продлиться с апреля по май и продолжится до конца лета с меньшей интенсивностью. Аллерголог опасается, что ситуация сильно усугубится, если распространение COVID-19 не будет остановлено до начала цветения тополя. Пух в состоянии послужить переносчиком вируса, а страдающие от него люди окажутся более подвержены воздействию вирусов.Логина выразила уверенность, что граждан окажется много, поскольку раньше почти никто не проводил целенаправленное лечение аллергии на пыльцу, вместо этого люди переезжали на период цветения за пределы региона. На фоне того, что границы закрыты из-за COVID-19, специалист не сомневается, что пациенты будут обращаться за лечением. Чтобы защитить себя в сезон цветения, аллерголог посоветовала использовать влажную ткань на окнах.