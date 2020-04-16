АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Аллерголог Надежда Логина назвала тополиный пух новым переносчиком коронавируса

Аллерголог Надежда Логина в рамках эфира НСН рассказала, кто может являться новым потенциальным переносчиком коронавируса. Тополиный пух может спровоцировать новую волну заболеваемости.

Логина поделилась, что вместе с коллегами консультирует пациентов в онлайн-режиме. По направлению специалиста еще не стартовали массовые обращения в связи с сезонностью, а в основном к ней поступают заявки от постоянных пациентов. Даже при изменении погодных условий врач выразила уверенность в наличии возможности оказать помощь большому количеству нуждающихся. Она уверена, что аллергики входят в группу риска из-за коронавирусной инфекции, поскольку в первую очередь они страдают бронхиальной астмой или ринитом.

Обострение может продлиться с апреля по май и продолжится до конца лета с меньшей интенсивностью. Аллерголог опасается, что ситуация сильно усугубится, если распространение COVID-19 не будет остановлено до начала цветения тополя. Пух в состоянии послужить переносчиком вируса, а страдающие от него люди окажутся более подвержены воздействию вирусов.

Логина выразила уверенность, что граждан окажется много, поскольку раньше почти никто не проводил целенаправленное лечение аллергии на пыльцу, вместо этого люди переезжали на период цветения за пределы региона. На фоне того, что границы закрыты из-за COVID-19, специалист не сомневается, что пациенты будут обращаться за лечением. Чтобы защитить себя в сезон цветения, аллерголог посоветовала использовать влажную ткань на окнах.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen раскрыл информацию о новом кроссовере…
Сын Рудковской и Плющенко устоил в ванной комнате…
Завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в конце…
В Архангельске пенсионерка отправила обещавшим возродить “МММ” телефонным мошенникам 4 млн…
Фестиваль "Кинотавр" перенесли на осень из-за пандемии…
В российских отелях набирает популярность услуга…
Аллерголог Надежда Логина назвала тополиный пух новым переносчиком…
АвтоВАЗ сообщил о ликвидации СП…
Звезда «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер раскрыла секрет стройности фигуры после…
Дебют новой "Газели NN" могут перенести из-за пандемии…
Эксперты рассказали, почему некоторые мужчины носят часы на правой…
Илон Маск продолжает «тролить» мировые компании «Роскосмос», ULA и…
Треть жителей РФ пожаловались на неэффективность работы в удаленном…
Ведущий Вячеслав Макаров о шоу «Маска»: «Все строго…
Астрофизики: В созвездии Лебедя обнаружена "планета-близнец"…
В Роскачестве заявили о присутствии кишечной палочки в творожной…
"Как из другого мира": Кети Топурию раскритиковали за демонстрацию дорогих…
Тюнинг-ателье iMP Performance создало карбоновый обвес для Tesla Model…
«Жива, здорова, счастлива»: Алла Пугачева рассказала о самочувствии после дня…
Житель Кемерова похитил из храма икону с золотыми…
Составлен ТОП-5 регионов России по зараженным…
«Сразу вой начнется»: Пресняков-старший боится появления внебрачных детей в ТВ-шоу после его…
В Германии LADA стала популярнее Alfa…
Ученые рассказали о влиянии кофеина на креативность…
"Ты смотри, какой огурец!": Цымбалюк-Романовская рассказала о встрече Пугачевой и…
Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных…
Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на…
Эксперты рассказали, какие автомобили можно назвать…
Просмотреть все новости