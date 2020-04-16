АвтоВАЗ сообщил о ликвидации СП GM-Autovaz
АвтоВАЗ сообщил о ликвидации СП GM-Autovaz. Данное совместное предприятие выпускало автомобили Chevrolet Niva, но сейчас этим займётся АО "Лада Запад Тольятти".
Пресс-служба отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ сообщила о ликвидации дочернего предприятия. СП GM-Autovaz реорганизован в АО "Лада Запад Тольятти", что полностью отражает принадлежность компании к основному бренду. Стоит отметить, подобное решение весьма предсказуемое, поскольку ранее АвтоВАЗ прекратил сотрудничество с американским GM. СП GM-Autovaz занимался производством Chevrolet Niva. Представители отечественного автопроизводителя уже сообщили, что выпуск модели не прекратится, и в этом году внедорожник интегрируют в модельный ряд LADA.
Напомним, сегодня Chevrolet Niva можно приобрести у автодилеров от 708 тысяч рублей. Автомобиль оборудован 1,7-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 80 «лошадок», который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Премьера новой Chevrolet Niva должна состояться в конце лета, но планы могут измениться из-за пандемии коронавируса. Обновленный внедорожник получит небольшой редизайн, но о начинке данных пока нет, сообщает rg.ru.
Пресс-служба отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ сообщила о ликвидации дочернего предприятия. СП GM-Autovaz реорганизован в АО "Лада Запад Тольятти", что полностью отражает принадлежность компании к основному бренду. Стоит отметить, подобное решение весьма предсказуемое, поскольку ранее АвтоВАЗ прекратил сотрудничество с американским GM. СП GM-Autovaz занимался производством Chevrolet Niva. Представители отечественного автопроизводителя уже сообщили, что выпуск модели не прекратится, и в этом году внедорожник интегрируют в модельный ряд LADA.
Напомним, сегодня Chevrolet Niva можно приобрести у автодилеров от 708 тысяч рублей. Автомобиль оборудован 1,7-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 80 «лошадок», который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Премьера новой Chevrolet Niva должна состояться в конце лета, но планы могут измениться из-за пандемии коронавируса. Обновленный внедорожник получит небольшой редизайн, но о начинке данных пока нет, сообщает rg.ru.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:07