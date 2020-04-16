Дебют новой "Газели NN" могут перенести из-за пандемии коронавируса





Председатель "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин признался, что начало серийного производства "Газели NN" отложат до следующего года, что вызвано различными проблемами в плане логистики на фирменных предприятиях и поставок комплектующих. Помимо режима самоизоляции, ситуация усложняется санкционными ограничениями со стороны ЕС и США. В то же время сообщается, что выпуск следующего поколения малотоннажного автомобиля остается в приоритете бренда.Изначально "Газель NN" планировали поставить на конвейер в конце 2020 года, а продажи должны были начаться в начале 2021 года. Теперь же компания проводит доводочные испытания модели в полевых условиях вместе с "Газель Next". Покупатели смогут приобрести последнюю на 100 тысяч рублей дешевле, чем транспортное средство нового поколения. Линейка, представленная на выставке Comtrans-2019, особенно отличилась наличием широкой гаммы двигателей: в неё входят двухлитровый "турбодизель" Volkswagen, бензиновый УМЗ Evotech и китайский дизельный агрегат с турбонаддувом Huadong.