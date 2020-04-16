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Дебют новой "Газели NN" могут перенести из-за пандемии коронавируса

Кризис в автомобильной промышленности вынуждает многих производителей переносить презентации своих автомобилей. В пресс-службе ГАЗа допустили, что дебют новой "Газели NN" может задержаться из-за пандемии коронавируса.

Председатель "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин признался, что начало серийного производства "Газели NN" отложат до следующего года, что вызвано различными проблемами в плане логистики на фирменных предприятиях и поставок комплектующих. Помимо режима самоизоляции, ситуация усложняется санкционными ограничениями со стороны ЕС и США. В то же время сообщается, что выпуск следующего поколения малотоннажного автомобиля остается в приоритете бренда.

Изначально "Газель NN" планировали поставить на конвейер в конце 2020 года, а продажи должны были начаться в начале 2021 года. Теперь же компания проводит доводочные испытания модели в полевых условиях вместе с "Газель Next". Покупатели смогут приобрести последнюю на 100 тысяч рублей дешевле, чем транспортное средство нового поколения. Линейка, представленная на выставке Comtrans-2019, особенно отличилась наличием широкой гаммы двигателей: в неё входят двухлитровый "турбодизель" Volkswagen, бензиновый УМЗ Evotech и китайский дизельный агрегат с турбонаддувом Huadong.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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