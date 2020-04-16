«Сразу вой начнется»: Пресняков-старший боится появления внебрачных детей в ТВ-шоу после его кончины
Владимир Пресняков-старший рассказал журналистам, что боится того, что будет после его кончины. Речь идет о появлении внебрачных детей артиста в студиях ТВ-шоу.
Когда корреспондент спросил у музыканта, опасается ли он подхватить коронавирус, тот сделал неожиданное заявление. Как отметил Пресняков-старший, его больше страшит не сама смерть, а то, что наступит после нее. Певец высказал желание написать некую заповедь, чтобы избежать подобных событий, в том числе, появления внебрачных наследников и тайных любовниц.
По словам композитора, если запретить обсуждения личной жизни нельзя, то он намерен жить как можно дольше. Пресняков имел в виду то, что после его кончины непонятно кто станет приходить на ТВ-шоу и делать заявления по поводу родства с ним.
Когда корреспондент спросил у музыканта, опасается ли он подхватить коронавирус, тот сделал неожиданное заявление. Как отметил Пресняков-старший, его больше страшит не сама смерть, а то, что наступит после нее. Певец высказал желание написать некую заповедь, чтобы избежать подобных событий, в том числе, появления внебрачных наследников и тайных любовниц.
По словам композитора, если запретить обсуждения личной жизни нельзя, то он намерен жить как можно дольше. Пресняков имел в виду то, что после его кончины непонятно кто станет приходить на ТВ-шоу и делать заявления по поводу родства с ним.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:00