«Сразу вой начнется»: Пресняков-старший боится появления внебрачных детей в ТВ-шоу после его кончины





Когда корреспондент спросил у музыканта, опасается ли он подхватить коронавирус, тот сделал неожиданное заявление. Как отметил Пресняков-старший, его больше страшит не сама смерть, а то, что наступит после нее. Певец высказал желание написать некую заповедь, чтобы избежать подобных событий, в том числе, появления внебрачных наследников и тайных любовниц.По словам композитора, если запретить обсуждения личной жизни нельзя, то он намерен жить как можно дольше. Пресняков имел в виду то, что после его кончины непонятно кто станет приходить на ТВ-шоу и делать заявления по поводу родства с ним.