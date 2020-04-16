Астрофизики: В созвездии Лебедя обнаружена "планета-близнец" Земли





Kepler-1649c заметили с помощью анализа данных, собранных одноименным космическим телескопом. Ученые говорят, что новая планета в 1,06 раз превышает размеры Земли и получает сравнительно похожее количество тепловой энергии от своей звезды. Подобные характеристики свидетельствуют о том, что на поверхности объекта должна быть температура, аналогичная земной. Авторы исследования говорят, что при наличии необходимых элементов, воды и гравитации - на небесном теле вполне могли появится полноценные организмы.Единственным нюансом в этом открытии является то, что соседом Kepler-1649c является красный карлик - этот тип светил способен периодически производить короткие, но интенсивные вспышки. Резкие перемены в радиационном фоне могут "снять" любую атмосферу и сформировавшуюся на поверхности жизнь. Астрофизики пока не изучили химический состав экзопланеты, которая не только находится в "обитаемом" поясе, но и похожа по климатическим условиям на Землю.