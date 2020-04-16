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Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на карантине

Дрю Бэрримор рассказала, что на карантине она каждый день плачет. Причиной этому служит постоянная загруженность, так как актрисе приходится совмещать материнские обязанности с домашними делами.
Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на карантине

«Я плачу с утра и до вечера. Мои дети постоянно сидят дома, учатся, играют и просто выходят во двор, где их приходится искать. Домашние дела также требуют выполнения. В одно время у меня даже появились признаки депрессии, но с ней удалось справиться. На самоизоляции у меня появилось уважение ко всем учителям, которые успокаивают целые классы», - рассказала Бэрримор.

Актриса на самоизоляции занимается воспитанием дочерей Фрэнки и Олив. По словам Бэрримор, они не отличаются плохим поведением, но уследить за двумя детьми в большом доме очень сложно. Звезда решила отказаться от услуг гувернантки на время самоизоляции, ввиду чего нужно делать домашние дела.

С сыном бывшего главы Chanel Уиллом Копельманом Бэрримор развелась в 2016 году. В настоящее время актриса не состоит в отношениях. Из-за этого воспитанием двоих дочерей приходится заниматься самостоятельно.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:30

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