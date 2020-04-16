Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на карантине

«Я плачу с утра и до вечера. Мои дети постоянно сидят дома, учатся, играют и просто выходят во двор, где их приходится искать. Домашние дела также требуют выполнения. В одно время у меня даже появились признаки депрессии, но с ней удалось справиться. На самоизоляции у меня появилось уважение ко всем учителям, которые успокаивают целые классы», - рассказала Бэрримор.





Актриса на самоизоляции занимается воспитанием дочерей Фрэнки и Олив. По словам Бэрримор, они не отличаются плохим поведением, но уследить за двумя детьми в большом доме очень сложно. Звезда решила отказаться от услуг гувернантки на время самоизоляции, ввиду чего нужно делать домашние дела.С сыном бывшего главы Chanel Уиллом Копельманом Бэрримор развелась в 2016 году. В настоящее время актриса не состоит в отношениях. Из-за этого воспитанием двоих дочерей приходится заниматься самостоятельно.