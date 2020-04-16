"Ты смотри, какой огурец!": Цымбалюк-Романовская рассказала о встрече Пугачевой и Джигарханяна

«Я никогда не видела, чтобы он так реагировал на людей, но тогда он оробел. Пугачева подошла к нему и сказала: «Ты смотри, какой огурец». После этого певица взяла Джигарханяна за плечи и заявила, что он прекрасно выглядит в свои годы. До этого они неоднократно пересекались, но та встреча была необычной», - отметила Цымбалюк-Романовская.

«В ее песнях я нередко видела себя, первую любовь, разочарования, разлуку. До сих пор я могу слушать «Без меня тебе, любимый мой» или «Старинные часы». Под композиции вспоминаются лучшие моменты во всех отношениях. Все-таки, она умела делать настоящие народные шлягеры», - рассказала пианистка.





Сама пианистка более 15 лет назад впервые побывала на сольном концерте Примадонны. Пугачева уже тогда показалась ей уставшей, но певица смогла отработать незабываемое шоу. Цымбалюк-Романовская отметила, что с самого детства наизусть знает текст песни «Арлекино». Главной ценностью творчества звезды пианистка назвала «антологию отношений между мужчиной и женщиной», которая прослеживается во всех ее композициях.