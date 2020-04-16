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Илон Маск продолжает «тролить» мировые компании «Роскосмос», ULA и Arianespace

Илон Маск оставил в своем аккаунте Twitter комментарий относительно производителей одноразовых ракетоносителей. Бизнесмен раскрыл сущность «Роскосмоса», ULA и Arianespace.
Илон Маск продолжает «тролить» мировые компании «Роскосмос», ULA и Arianespace

Илон Маск продолжает «тролить» мировые компании по производству и запуску средних и тяжелых ракет. В этот раз досталось отечественному «Роскосмосу», американскому ULA (United Launch Alliance) и европейскому Arianespace. Филантроп раскрыл сущность подобных компаний, которые по факту не смогли бы конкурировать на отрытом рынке без поддержки государства. Отдельного упоминания удостоилась ULA. По мнению бизнесмена, американская корпорация опирается исключительно на открытое лоббирование правительством США. Стоит отметить, что подобное мнение имеет право на жизнь, поскольку стоимость запуска ракетоносителя Илона Маска минимум в два раза дешевле, чем у конкурентов, а в некоторых случаях выгода составляет 400%.

Напомним, ранее основатель Tesla ответил в Twitter гендиректору «Роскосмос», который обвинил бизнесмена в демпинге. Илон Маск написал, что многоразовое использование носителя в 80% случаев намного больше, чем в 0%. На данном комментарии небольшой словесный конфликт между руководителями корпораций был исчерпан.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:50

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