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Треть жителей РФ пожаловались на неэффективность работы в удаленном режиме

Российские аналитики решили провести опрос среди жителей РФ об их впечатлениях от работы в самоизоляции. Треть соотечественников пожаловались на неэффективность труда в удаленном режиме.

По словам специалистов портала «Работа.ру», около 31% респондентов стали хуже справляться с поставленными задачами после перехода на удаленный формат работы. При этом, 5% из них в принципе не могут поддерживать полноценное сотрудничество, а 59% опрошенных заявили, что новый режим занятости никак не повлиял на эффективность выполнения рабочего плана. Позитивным также можно назвать то, что 9% россиян стали продуктивнее с начала введения ограничительных мер. Наконец, 16% сотрудников скучают по общению с коллективом и начальством.

Самоизоляция имеет и положительные стороны: более половины участников исследования радуются экономии времени и средств на дорогу до места работы. 43% работников довольны возможностью самостоятельно распределять график, 40% соотечественников на «удаленке» лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьей и учебу. Кроме прочего, сейчас в Общественной палате России рассматривают возможность снижения цен на мобильную связь и Сеть для людей, работающих в период карантина.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:42

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