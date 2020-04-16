«Желательно с кем-нибудь»: Обнаженная Юлия Ковальчук посоветовала поклонникам заниматься сексом





Экс-солистка группы «Блестящие» удивила фолловеров провокационным кадром, запечатлев себя в кровати без нижнего белья. Из одежды на Юлии Ковальчук была только мужская рубашка, а текст под публикацией оказался таким же горячим. Недавно знаменитость прочитала статью о пользе интимной близости и решила предложить использовать ее во время карантина. Слова кумира привели поклонников в восторг, после чего они принялись демонстрировать свое остроумие. Родион Газманов отметил в комментариях, что сексом нужно заниматься с кем-то.Также фолловеры были щедры на комплименты в адрес артистки и шутливые высказывания. Кто-то из подписчиков написал, что имбирь и лимон от слов Ковальчук могут «откинуться». Другие рассказали, что интимные отношения полезны как для иммунитета, так и для настроения, и главное в этом – иметь рядом любимого человека.