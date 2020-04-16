В Роскачестве заявили о присутствии кишечной палочки в творожной массе





Эксперты провели анализ творожной массы, в результате чего были выявлены нарушения безопасности. В частности, некоторые образцы показали превышение показателей содержания свинца, а в других была плесень и кишечная палочка. Два товара показали наличие антибиотиков, однако все представленные образцы не содержали крахмал и консерванты. Масса нетто не соответствовала указанной лишь в одной упаковке.Всего для исследования закупили продукцию 19 популярных торговых брендов стоимостью от 22 до 60 рублей за 100 г. Эксперты проверили продукт по 67 показателям, а результаты оказались удовлетворительными только для части производителей. Однако не один из них не смог добиться Знака качества.