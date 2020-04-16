Эксперты рассказали, почему некоторые мужчины носят часы на правой руке





В СССР выпускались такие часы, которые предполагали использование только на левой руке, поскольку механизм располагался исключительно справа. В современности компании стараются с большей внимательностью подходить к делу, учитывая, что клиент может оказаться левшой. Конструкция таких изделий предоставляет человеку возможность использовать для ношения аксессуара любую руку. В СССР вариант размещения часов на правой руке говорил, что владелец имеет определенный авторитет, поэтому не нужно у него воровать.Согласно китайской медицине, мужчинам желательно носить указанный аксессуар на правом запястье. Дело в том, что на левом сосредотачиваются важные точки, ответственные за работу всего организма. Эзотерики соглашаются с этим мнением, отмечая, что правая рука связана с будущим. Отвлекаясь на левую руку, человек якобы возвращается к прошлому, что может помешать его жизни.