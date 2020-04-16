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«Все проходит, и это пройдет»: Анна Заворотнюк высказалась о кризисе из-за коронавируса

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о мировом кризисе и ситуации с коронавирусом. По ее словам, сейчас важно не оказаться в плену отчаяния.
«Все проходит, и это пройдет»: Анна Заворотнюк высказалась о кризисе из-за коронавируса

«Все сейчас переживают очень сложное время. Хочется отчаяться и перестать бороться, но делать этого нельзя. Предлагаю вспомнить притчу о перстне Соломона. У царя было украшение с надписью «Все проходит, и это пройдет». Кольцо всегда подсказывало ему, как справиться с проблемами, но данная фраза оставалась на нем всегда», - рассказала Анна Заворотнюк.

Дочь Анастасии Заворотнюк продолжает придерживаться молчания по поводу состояния ее матери. Ранее она рассказывала о поездке в Италию, где, по некоторым данным, находится и сама актриса. Сейчас Заворотнюк-младшая старается активнее вести социальные сети и общаться с подписчиками.

Анна Заворотнюк призвала поклонников иметь терпение и вырабатывать внутреннюю собранность. Также она пожелала подписчикам добра, любви и здоровья в непростое для каждого время. Фанаты поблагодарили Заворотнюк за теплые слова и попросили опубликовать информацию о состоянии здоровья актрисы, но ответные комментарии не последовали.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:17

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