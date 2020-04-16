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Тюнинг-ателье iMP Performance создало карбоновый обвес для Tesla Model 3

Американским специалистам удалось создать аэродинамический обвес для самого дешевого электрокара Tesla. Model 3 с карбоновым покрытием теперь можно приобрести от тюнинг-ателье iMP Performance.

Обвес из углеродного пластика для Tesla Model 3 включает в себя обновленные бампера, расширители колесных арок без покраски, крупный диффузор и спойлер. Некоторые эксперты отмечали, что защитные накладки на крылья и пороги устанавливались двухсторонним скотчем. В целом, автотюнеры из iMP Performance предоставили не только стойкое к коррозии покрытие, но и сохранили стильный вид американского электрокара, который можно приобрести за 3,7 млн рублей.

Сама Model 3 представляет собой электрический седан, способный вместить до 5 пассажиров, официальная презентация состоялась в 2016 году. Дебют модели от Илона Маска позволил покупателям пересмотреть свое отношение к EV-автомобилям, сегмент которых значительно увеличился за последние годы. Впоследствии машина послужила базой для эксклюзивных Tesla Model S и Tesla Model X, которые теперь производят на главном заводе американской корпорации в штате Калифорния.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:13

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