Тюнинг-ателье iMP Performance создало карбоновый обвес для Tesla Model 3





Обвес из углеродного пластика для Tesla Model 3 включает в себя обновленные бампера, расширители колесных арок без покраски, крупный диффузор и спойлер. Некоторые эксперты отмечали, что защитные накладки на крылья и пороги устанавливались двухсторонним скотчем. В целом, автотюнеры из iMP Performance предоставили не только стойкое к коррозии покрытие, но и сохранили стильный вид американского электрокара, который можно приобрести за 3,7 млн рублей.Сама Model 3 представляет собой электрический седан, способный вместить до 5 пассажиров, официальная презентация состоялась в 2016 году. Дебют модели от Илона Маска позволил покупателям пересмотреть свое отношение к EV-автомобилям, сегмент которых значительно увеличился за последние годы. Впоследствии машина послужила базой для эксклюзивных Tesla Model S и Tesla Model X, которые теперь производят на главном заводе американской корпорации в штате Калифорния.