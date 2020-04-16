Алла-Виктория Киркорова примерила платье-подушку на фоне золотой кровати с балдахином

Постельный аксессуар наследница поп-короля выбрала от любимого бренда Versace, дополнив «платье» поясом с блестящим камнем. Под подушкой Алла-Виктория Киркорова была одета в велосипедки и топ, а на ее ногах красовались пушистые тапочки розового цвета. В волосах дочери артиста были пряди в тон обуви. Фон для кадра юная модница подобрала весьма удачный. На фото девочка изображена напротив роскошной золотой кровати с балдахином и украшениями.Поклонникам звездной малышки пришелся по душе ее образ для участия в челлендже. Многие засыпали Аллу-Викторию Киркорову комплиментами. Кто-то называл ее королевой, а кто-то принцессой.