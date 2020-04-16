В Германии LADA стала популярнее Alfa Romeo





Согласно статистике, в Германии авторынок «просел» на 38%. Всего в стране куплено 215 тысяч новых машин. При этом увеличилась популярность российских LADA. За отчетный период немцами приобретено 164 автомобиля от отечественного автопроизводителя. Наиболее популярными оказались LADA 4x4, более известные как «Нива». Данный внедорожник очень понравился жителям страны, поскольку его реализовано в количестве 124 экземпляром. Также автодилеры продали 28 VESTA и 12 GRANTA. По итогам месяца, LADA стала популярнее Alfa Romeo. Итальянской компании даже не помог релиз новых Giulia и Stelvio.Стоит отметить, что подобная тенденция весьма странная, поскольку АвтоВАЗ почти полностью прекратил развивать европейский рынок после 2019 года. Все же виновником подобной статистики является пандемия коронавируса. Граждане Германии вынуждены сидеть дома, поэтому их бюджет значительно пострадал. Немцы начали отдавать предпочтение практичным и бюджетным транспортным средствам. Именно такими и являются внедорожники LADA 4x4.