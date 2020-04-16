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ВШЭ: В России 85% учителей пользуются онлайн-ресурсами для проведения уроков

До начала пандемии коронавируса лишь 64% педагогов в России пользовались онлайн-ресурсами для проведения уроков. Представители ВШЭ сообщают, что доля учителей, которые обучают с помощью образовательных веб-платформ, увеличилась до 85%.

Руководство Высшей школы экономики говорит, что из-за режима самоизоляции 74% учителей, которые ранее не были знакомы с методами дистанционного обучения, теперь начали их применять. Больше половины из респондентов заверили, что они будут пользоваться онлайн-ресурсами и в дальнейшем. Подобную информацию специалистам удалось собрать в ходе опроса 22,6 тысяч педагогов из 73 регионов России. Самыми популярными платформами оказались, "Российская электронная школа", "ЯКласс", "Яндекс.Учебник" и "Учи.ру. При этом, последний портал чаще используют в провинциальных школах, а РЭШ - в учреждениях городов-миллионников.

Социальное исследование показало, что зачастую учителя выбирают те сетевые источники, которые отличаются простотой интерфейса и удобством в эксплуатации. Что касается опрошенных, которые не ушли в онлайн, то они зачастую объясняют подобное решение техническими нюансами: отсутствием интернета или ПК у детей. Лишь 8% участников опроса отметили, что у всех их подопечных есть возможность обучаться с помощью видео-конференции, а 59% сообщили, что социальное дистанцирование существенно увеличило нагрузку на детей.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:15

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