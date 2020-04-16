Ученые рассказали о влиянии кофеина на креативность человека





В результате исследования, проведенного сотрудниками Университета Джона Хопкинса в 1997 году, выяснилось, что кофе не стимулирует выработку энергии, а задействует ее скрытые запасы. В то же время высвобождаются серотонин, дофамин и адреналин, что позволяет человеку сконцентрироваться. Лишь когда резервы истощаются, чувствуется большая усталость. Доцент психологии при Университете Арканзаса Дарья Забелина исследовала влияние кофе на креативность, задействуя 80 добровольцев. В ходе эксперимента участники не продемонстрировали всплески в творческом мышлении, но и подавление зафиксировано не было. Эксперт пришла к выводу, что кофе не может помешать способностям человека.Автор бестселлера “Выдающийся ум: Научиться мыслить как Шерлок Холмс” Мария Конникова, которая защитила диссертацию по психологии в Колумбийском университете, считает, что стимуляция с помощью кофеина не может привести к озарению. Она считает, что только расслабленный и сосредоточенный человек может выдать что-то креативное.