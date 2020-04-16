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Ученые рассказали о влиянии кофеина на креативность человека

Ученые изучили влияние кофеина на креативность человека. Исследователи объяснили, каким образом напитки с его содержанием позволяют повысить уровень энергии.

В результате исследования, проведенного сотрудниками Университета Джона Хопкинса в 1997 году, выяснилось, что кофе не стимулирует выработку энергии, а задействует ее скрытые запасы. В то же время высвобождаются серотонин, дофамин и адреналин, что позволяет человеку сконцентрироваться. Лишь когда резервы истощаются, чувствуется большая усталость. Доцент психологии при Университете Арканзаса Дарья Забелина исследовала влияние кофе на креативность, задействуя 80 добровольцев. В ходе эксперимента участники не продемонстрировали всплески в творческом мышлении, но и подавление зафиксировано не было. Эксперт пришла к выводу, что кофе не может помешать способностям человека.

Автор бестселлера “Выдающийся ум: Научиться мыслить как Шерлок Холмс” Мария Конникова, которая защитила диссертацию по психологии в Колумбийском университете, считает, что стимуляция с помощью кофеина не может привести к озарению. Она считает, что только расслабленный и сосредоточенный человек может выдать что-то креативное.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48

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