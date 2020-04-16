Дженнифер Энистон не пригласила невзлюбившую Брэда Питта мать Нэнси Доу на свою свадьбу
У Дженнифер Энистон всегда были сложные отношения с матерью Нэнси Доу. Более того, модель не одобрила жениха дочери Брэда Питта, из-за чего та не пригласила ее на свою свадьбу.
По словам звезды сериала «Друзья», родительница с детства ее критиковала и не могла смириться с тем, что девочка не обладала модельной внешностью. По этой причине у Дженнифер Энистон появились комплексы, так как она чувствовала себя «толстой дочерью королевы красоты». Нэнси Доу интересовали другие вещи, но только не наследница, которая совсем не получала материнской любви.
После того, как артистка обрела мировую славу, в ее отношениях с родственницей ничего не изменилось, поскольку манекенщица критиковала внешность и личную жизнь звезды кино. Последняя была так обижена на актрису, которая невзлюбила ее избранника Брэда Питта, что решила не приглашать ее на их свадьбу, состоявшуюся в 2000 году.
Окончательно близкие люди перестали общаться после выхода книги Доу об отношениях с дочерью. Тем не менее перед смертью родительницы Энистон успела с ней объясниться, а в 2016 году модель умерла в 79-летнем возрасте.
По словам звезды сериала «Друзья», родительница с детства ее критиковала и не могла смириться с тем, что девочка не обладала модельной внешностью. По этой причине у Дженнифер Энистон появились комплексы, так как она чувствовала себя «толстой дочерью королевы красоты». Нэнси Доу интересовали другие вещи, но только не наследница, которая совсем не получала материнской любви.
После того, как артистка обрела мировую славу, в ее отношениях с родственницей ничего не изменилось, поскольку манекенщица критиковала внешность и личную жизнь звезды кино. Последняя была так обижена на актрису, которая невзлюбила ее избранника Брэда Питта, что решила не приглашать ее на их свадьбу, состоявшуюся в 2000 году.
Окончательно близкие люди перестали общаться после выхода книги Доу об отношениях с дочерью. Тем не менее перед смертью родительницы Энистон успела с ней объясниться, а в 2016 году модель умерла в 79-летнем возрасте.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30