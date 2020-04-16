АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Дженнифер Энистон не пригласила невзлюбившую Брэда Питта мать Нэнси Доу на свою свадьбу

У Дженнифер Энистон всегда были сложные отношения с матерью Нэнси Доу. Более того, модель не одобрила жениха дочери Брэда Питта, из-за чего та не пригласила ее на свою свадьбу.
Дженнифер Энистон не пригласила невзлюбившую Брэда Питта мать Нэнси Доу на свою свадьбу

По словам звезды сериала «Друзья», родительница с детства ее критиковала и не могла смириться с тем, что девочка не обладала модельной внешностью. По этой причине у Дженнифер Энистон появились комплексы, так как она чувствовала себя «толстой дочерью королевы красоты». Нэнси Доу интересовали другие вещи, но только не наследница, которая совсем не получала материнской любви.

После того, как артистка обрела мировую славу, в ее отношениях с родственницей ничего не изменилось, поскольку манекенщица критиковала внешность и личную жизнь звезды кино. Последняя была так обижена на актрису, которая невзлюбила ее избранника Брэда Питта, что решила не приглашать ее на их свадьбу, состоявшуюся в 2000 году.

Окончательно близкие люди перестали общаться после выхода книги Доу об отношениях с дочерью. Тем не менее перед смертью родительницы Энистон успела с ней объясниться, а в 2016 году модель умерла в 79-летнем возрасте.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии LADA стала популярнее Alfa…
Ученые рассказали о влиянии кофеина на креативность…
"Ты смотри, какой огурец!": Цымбалюк-Романовская рассказала о встрече Пугачевой и…
Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных…
Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на…
Эксперты рассказали, какие автомобили можно назвать…
«Все проходит, и это пройдет»: Анна Заворотнюк высказалась о кризисе из-за…
ВШЭ: В России 85% учителей пользуются онлайн-ресурсами для проведения…
«Желательно с кем-нибудь»: Обнаженная Юлия Ковальчук посоветовала поклонникам заниматься…
Британские ученые объяснили, почему во Вселенной преобладает…
Алла-Виктория Киркорова примерила платье-подушку на фоне золотой кровати с…
На Сахалине COVID-19 нашли у стоматолога, который игнорировал…
Эксперты назвали передовые компании, создающие беспилотные…
Никита Пресняков о развитии блога: «Рекламу делаю, если она не…
Эпидемиологи: Режим самоизоляции останется актуальным до 2022…
Дженнифер Энистон не пригласила невзлюбившую Брэда Питта мать Нэнси Доу на свою…
В России начались продажи спецверсии Toyota Land Cruiser…
Алексей Ягудин: "Многие спортсмены спиваются, ничего не зная об обычной…
Автолюбители вспомнили об уникальном внедорожнике "Бархан" от…
"На медиков надо молиться": Звезды рассказали об изменениях, которые ждут мир после…
В России началась разработка нового фронтового…
«Стерва в доме – это я»: Наталья Чистякова-Ионова рассказала о ссорах с…
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях»…
Виктория Цатурян высказалась о разрыве своего бывшего мужа с Анастасией…
Политолог Владимир Фесенко: "Владимир Зеленский не планировал победить на выборах президента Украины 2019…
Анастасия Шубская показала три образа после online-уроков у…
Kia Stinger получит обновление и станет производительнее благодаря силовому…
«Ты - недомужик!»: Страхова и Сахнов устроили скандал на…
Просмотреть все новости