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Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных детей

Принц Гарри продолжает оказывать поддержку благотворительным организациям Великобритании. Герцог Сассекский принял участие в беседе с семьями больных детей, испытывающими трудности из-за коронавируса.
Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных детей

Принц Гарри в течение 10 лет является патроном благотворительной организации WellChild, помогающей больным детям и молодежи из Великобритании. Он принял участие в видеозвонке, в котором обсудил проблемы, возникшие в период карантина. Несколько родителей и опекунов рассказывали, как ухаживают за маленькими пациентами в условиях самоизоляции, что они предпринимают для борьбы со стрессом. Принц Гарри высказал похвалу собеседникам, оценив их мужественность.

От генерального директора организации Колин Дайер и медсестры Рэйчел Грегори, присоединившихся к обсуждению, герцог Сассекский услышал о трудностях, связанных с социальной изоляцией. Также ему рассказали о медицинской помощи для больных детей.

Принц Гарри пожелал посмотреть на ребят, которым выразил свое уважение. Он отметил, что очень рад видеть их счастливыми с улыбками на лице. Внук Елизаветы ІІ пожелал больным детям сохранять дух и продолжать проявлять творческий подход, выразив надежду, что в скором времени сможет их снова увидеть.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:36

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