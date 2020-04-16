Принц Гарри пообщался c британскими семьями, имеющими больных детей





Принц Гарри в течение 10 лет является патроном благотворительной организации WellChild, помогающей больным детям и молодежи из Великобритании. Он принял участие в видеозвонке, в котором обсудил проблемы, возникшие в период карантина. Несколько родителей и опекунов рассказывали, как ухаживают за маленькими пациентами в условиях самоизоляции, что они предпринимают для борьбы со стрессом. Принц Гарри высказал похвалу собеседникам, оценив их мужественность.От генерального директора организации Колин Дайер и медсестры Рэйчел Грегори, присоединившихся к обсуждению, герцог Сассекский услышал о трудностях, связанных с социальной изоляцией. Также ему рассказали о медицинской помощи для больных детей.Принц Гарри пожелал посмотреть на ребят, которым выразил свое уважение. Он отметил, что очень рад видеть их счастливыми с улыбками на лице. Внук Елизаветы ІІ пожелал больным детям сохранять дух и продолжать проявлять творческий подход, выразив надежду, что в скором времени сможет их снова увидеть.