Эксперты рассказали, какие автомобили можно назвать беспилотными





Всего существует шесть уровней автономности автомобилей. Критерии квалификации были созданы SAE International – обществом автомобильных инженеров. Сегодня на дорогах большинство автомобилей имеют нулевой уровень. Данные транспортные средства морально устарели или полностью лишены электронного контроля, поэтому всеми процессами руководит человек. Первый уровень автономности предусматривает небольшие подсказки водителю, и попросту упрощают управление. Банальным примером является круиз-контроль, который предупреждает о препятствиях и помогает держать дистанцию в потоке.Второй уровень бесплотности ярко выражен в электроавтомобилях Tesla первого поколения. Транспортное средство способно самостоятельно двигаться, но водитель должен постоянно держать руки на баранке и контролировать процесс. Эксперты рассказали, что именно этот класс сегодня наиболее выражен на рынке.Последние модели Tesla имеют третий уровень, поэтому их можно назвать автономными. Все же даже с данным классом водитель не должен отвлекаться от дороги, поскольку существуют потенциально опасные ситуации. Четвертое поколение автопилота сегодня не представлено на рынке, но его версии существуют в разнообразных проектах. Технология позволяет полностью исключить вмешательство водителя, но скорость данного транспорта строго ограничена.Пятый уровень – полная автономность. В данных транспортных средствах предусмотрены места только для пассажиров, а управление берет на себя искусственный интеллект. К сожалению, подобные технологии пока есть только на концептах, но множество мировых автопроизводителей и компаний в сфере предоставления услуг перевозки работают над созданием подобной технологии. Среди лидеров также числятся российский КамАЗ и "Яндекс", поэтому вскоре в РФ по дорогам могут ездить полностью автономные машины.